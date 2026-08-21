ATELIER COUTURE, Maison de quartier du Moulin, Grande-Synthe

lundi 14 septembre 2026 · Maison de quartier du Moulin · Grande-Synthe

Informations pratiques

ATELIER COUTURE Lundi 14 septembre, 14h00 Maison de quartier du Moulin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T14:00:00+02:00 – 2026-09-14T16:00:00+02:00

Polyvalent et spacieux, idéal pour les voyages, le sport, le travail ou même comme sac à langer. Ses principales caractéristiques sont : robustesse, polyvalence et fonctionnalité.

Présence souhaitée sur les 4 séances.

liste des fournitures

20 cm de simili cuir en largeur 140 cm

43 cm tissus extérieur en largeur 140 cm (toile, jeans)

60 cm de doublure en largeur 140 cm

2 fois 44×61 cm d’entoilage lourd.

Mercerie fil assorti simili, fil assorti jacquard

1 fermeture 45 cm séparable ou non peu importe.

1 fermeture non séparable 20 cm 2 mousquetons avec anneaux de largeur 2,5 cm

1m80 de sangle largeur 4cm (2 x 90cm) 2 anneaux rectangle en largeur 2;5 cm

1m52 de sangle en largeur 2,5cm(1m40+2x6cm)

1m30 de passepoil, 1 boucle de réglage en largeur2;5 cm

Maison de quartier du Moulin 22 rue du Westhoek 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

LE SAC WEED-KEND