ON S’DÉBROUILLE, Maison de quartier Saint-Jacques, Grande-Synthe

Informations pratiques

ON S’DÉBROUILLE Mardi 1 septembre, 09h30 Maison de quartier Saint-Jacques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T11:30:00+02:00

Une salle aménagée avec différents jouets, objets d’éveil, livres.

Les enfants découvrent, appréhendent et évoluent à leur rythme lors d’un temps non guidé. Les parents sont présents tout au long de l’atelier pour partager ces moments de complicité avec leurs enfants.

Maison de quartier Saint-Jacques 3 rue Jean-Sébastien Bach 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328217665 http://www.ville-grande-synthe.fr https://www.facebook.com/MaisonsdequartierGrandeSynthe [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}] Maison de quartier Saint-Jacques

Un espace de jeu libre et d’échanges.Atelier Parents-Enfants de 0 à 4 ans