SORTIE INTER QUARTIER A LILLE, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

lundi 24 août 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe

Informations pratiques

SORTIE INTER QUARTIER A LILLE Lundi 24 août, 08h30 Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-24T08:30:00+02:00 – 2026-08-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-24T08:30:00+02:00 – 2026-08-24T18:00:00+02:00

Maison de quartier du Courghain

Les maisons de quartier Courghain, Moulin et Albeck vous proposent une sortie à Lille.

Visite du zoo le matin, quartier libre laprès-midi.

RDV 8h30 en maison de quartier du Courghain

8h45 en maison de quartier du moulin

9h00 en maison de quartier de lalbeck

Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

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