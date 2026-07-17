Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe

Informations pratiques

Découverte du baguage Dimanche 23 août, 08h00 Verger du Puythouck Nord

Sorties gratuites. Réservation obligatoire, uniquement par mail. Prévoir chaussures et tenue adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T08:00:00+02:00 – 2026-08-23T10:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T08:00:00+02:00 – 2026-08-23T10:00:00+02:00

Verger du Puythouck rue des grenouilles Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}]

La migration bat son plein en cet fin d’été. Venez découvrir une méthode de suivi des populations d’oiseaux.

Caron Pierre