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Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe

dimanche 23 août 2026 · Verger du Puythouck · Grande-Synthe

Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Verger du Puythouck
Adresse
rue des grenouilles Grande-Synthe
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord
Tarif
Sorties gratuites. Réservation obligatoire, uniquement par mail. Prévoir chaussures et tenue adaptées.

Découverte du baguage Dimanche 23 août, 08h00 Verger du Puythouck Nord

Sorties gratuites. Réservation obligatoire, uniquement par mail. Prévoir chaussures et tenue adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T08:00:00+02:00 – 2026-08-23T10:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T08:00:00+02:00 – 2026-08-23T10:00:00+02:00

Verger du Puythouck rue des grenouilles Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}]
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Caron Pierre

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