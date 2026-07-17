AGENDA · Grande-Synthe
Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe
dimanche 23 août 2026 · Verger du Puythouck · Grande-Synthe
Informations pratiques
Découverte du baguage Dimanche 23 août, 08h00 Verger du Puythouck Nord
Sorties gratuites. Réservation obligatoire, uniquement par mail. Prévoir chaussures et tenue adaptées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T08:00:00+02:00 – 2026-08-23T10:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T08:00:00+02:00 – 2026-08-23T10:00:00+02:00
Verger du Puythouck rue des grenouilles Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}]
La migration bat son plein en cet fin d’été. Venez découvrir une méthode de suivi des populations d’oiseaux.
Caron Pierre
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