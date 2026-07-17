ATELIER NUMÉRIQUE 4/6, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

ATELIER NUMÉRIQUE 4/6 Jeudi 1 octobre, 10h00 Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T10:00:00+02:00 – 2026-10-01T11:30:00+02:00

Maison de quartier du COURGHAIN

Niveau supérieur :

Tu sais déjà te débrouiller avec internet, les mails, le traitement de texte ou les réseaux sociaux ? Cet atelier est fait pour aller plus loin ! On parlera de stockage, réservation de voyages, bons plans en ligne, création de design, tri et sauvegarde des photos, et on découvrira plein dastuces utiles pour gagner du temps et mieux sorganiser au quotidien.

Maison de quartier du Courghain Place du Courghain Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328218507 [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

Maison de quartier du COURGHAIN Niveau supérieur : Tu sais déjà te débrouiller avec internet, les mails, le traitement de texte ou les réseaux sociaux ? Cet atelier est fait pour aller plus loin !…