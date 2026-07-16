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VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK, Verger, Grande-Synthe

dimanche 23 août 2026 · Verger · Grande-Synthe

VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK, Verger, Grande-Synthe

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Verger
Adresse
verger du puythouck
Ville
59760 Grande-Synthe
Département
Nord
Tarif
Sorties gratuites / Réservation souhaitée. Prévoir chaussures et tenue adaptées.

VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK Dimanche 23 août, 10h00 Verger Nord

Sorties gratuites / Réservation souhaitée.
Prévoir chaussures et tenue adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T12:00:00+02:00

Crée dans les années 90, le verger pédagogique et expérimentale, composé d’espèces locales et régionales de fruitiers s’étend sur près de trois hectares.
Lors de cette visite ce sera l’occasion de toutes les découvrir et de comprendre la gestion écologique qui y est pratiquée.

Verger verger du puythouck Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}]
Visite commentée du verger

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