VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK, Verger, Grande-Synthe

Informations pratiques

VISITE DU VERGER DU PUYTHOUCK Dimanche 23 août, 10h00 Verger Nord

Sorties gratuites / Réservation souhaitée.

Prévoir chaussures et tenue adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T12:00:00+02:00

Crée dans les années 90, le verger pédagogique et expérimentale, composé d’espèces locales et régionales de fruitiers s’étend sur près de trois hectares.

Lors de cette visite ce sera l’occasion de toutes les découvrir et de comprendre la gestion écologique qui y est pratiquée.

Verger verger du puythouck Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.09.63.48.51 »}]

Visite commentée du verger

Ville de Grande-Synthe