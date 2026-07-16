ATELIER NUMÉRIQUE 3/6, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe
jeudi 24 septembre 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
ATELIER NUMÉRIQUE 3/6 Jeudi 24 septembre, 10h00 Maison de quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T10:00:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00
Maison de quartier du COURGHAIN
Niveau supérieur :
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Maison de quartier du COURGHAIN Niveau superieur: Tu sais déjà te débrouiller avec internet, les mails, le traitement de texte ou les réseaux sociaux ? Cet atelier est fait pour aller plus loin ! O…
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