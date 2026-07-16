AGENDA · Grande-Synthe
Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe
dimanche 6 septembre 2026 · Verger du Puythouck · Grande-Synthe
Informations pratiques
Découverte du baguage Dimanche 6 septembre, 09h00 Verger du Puythouck Nord
Sorties gratuites. Réservation obligatoire, uniquement par mail.
Prévoir chaussures et tenue adaptées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T11:00:00+02:00
Verger du Puythouck rue des grenouilles Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}]
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Caron Pierre