Découverte du baguage, Verger du Puythouck, Grande-Synthe

Informations pratiques

Découverte du baguage Dimanche 6 septembre, 09h00 Verger du Puythouck Nord

Sorties gratuites. Réservation obligatoire, uniquement par mail.

Prévoir chaussures et tenue adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T09:00:00+02:00 – 2026-09-06T11:00:00+02:00

Verger du Puythouck rue des grenouilles Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « verger@ville-grande-synthe.fr »}]

La migration bat son plein en cet fin d’été. Venez découvrir une méthode de suivi des populations d’oiseaux.

Caron Pierre