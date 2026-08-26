ATELIER EVEIL SENSORIEL, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe

jeudi 27 août 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe

Informations pratiques

ATELIER EVEIL SENSORIEL Jeudi 27 août, 10h00 Maison de quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T10:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T10:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00

Maison de quartier du Courghain

Besoin de souffler, se reposer ou juste se détendre ?

Rejoignez nous pour un atelier éveil sensoriel

Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

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