ATELIER EVEIL SENSORIEL, Maison de quartier du Courghain, Grande-Synthe
jeudi 27 août 2026 · Maison de quartier du Courghain · Grande-Synthe
Informations pratiques
ATELIER EVEIL SENSORIEL Jeudi 27 août, 10h00 Maison de quartier du Courghain Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T10:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T10:00:00+02:00 – 2026-08-27T11:00:00+02:00
Maison de quartier du Courghain
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Maison de quartier du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]
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