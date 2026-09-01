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Atelier couture Collectif souletin Mauléon-Licharre

lundi 28 septembre 2026 · Collectif souletin · Mauléon-Licharre

Atelier couture Collectif souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Collectif souletin
Adresse
14 rue des frères Barenne
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Atelier couture

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 14:00:00
fin : 2026-09-28 17:30:00

Date(s) :
2026-09-28

L’atelier couture est un atelier sur mesure qui se déroule à Mauléon, en Soule.
Chacun vient avec ses idées pour réaliser ensemble, échanger des conseils, des patrons. Qu’est ce qu’on y fait? Des bases de la couture à l’atelier ludique pour les plus expérimenté-es, mais également des confections. Nul doute que vous trouverez ici matériel et conseils auprès de nos bénévoles.   .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 89 

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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