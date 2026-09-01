Atelier couture Collectif souletin Mauléon-Licharre
lundi 28 septembre 2026 · Collectif souletin · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier couture
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 14:00:00
fin : 2026-09-28 17:30:00
Date(s) :
2026-09-28
L’atelier couture est un atelier sur mesure qui se déroule à Mauléon, en Soule.
Chacun vient avec ses idées pour réaliser ensemble, échanger des conseils, des patrons. Qu’est ce qu’on y fait? Des bases de la couture à l’atelier ludique pour les plus expérimenté-es, mais également des confections. Nul doute que vous trouverez ici matériel et conseils auprès de nos bénévoles. .
Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 89
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English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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