Atelier rythmez-vous Trinquet Glaria Mauléon-Licharre
lundi 7 septembre 2026 · Trinquet Glaria · Mauléon-Licharre
Informations pratiques
Mauléon-Licharre
Atelier rythmez-vous
Trinquet Glaria 20 boulevard Gambetta Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 14:00:00
fin : 2026-09-07 16:00:00
Date(s) :
2026-09-07
L’Association Santé Éducation et Prévention sur les Territoires organise un atelier en partenariat avec la mairie de Mauléon, en Soule.
La danse au service du bien-être c’est un lien entre la danse et le bien-être mouvements, rythmes et musicalité, expression de sa créativité, convivialité et partages d’expériences. Atelier ouvert aux personnes de plus de 55 ans. Inscription obligatoire. .
Trinquet Glaria 20 boulevard Gambetta Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 98 88
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English : Atelier rythmez-vous
L’événement Atelier rythmez-vous Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Pays Basque
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