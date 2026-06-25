Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre
Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre samedi 29 août 2026.
Mauléon-Licharre
Fête du journal Liberté
Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Débat, rencontre, pétanque, musique et bon repas, tout sera réuni pour célébrer le travail de l’emblématique journal Liberté de Mauléon. .
Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du journal Liberté
L’événement Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Bizi’kleta Réparation de vélos Derrière l’Office de tourisme Mauléon-Licharre 1 juillet 2026
- L’arbre généreux Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 1 juillet 2026
- Initiation à la pelote basque Fronton Mauléon-Licharre 2 juillet 2026
- Marché traditionnel Mauléon-Licharre 4 juillet 2026
- Exposition de Jessica Alemany Mauléon-Licharre 7 juillet 2026