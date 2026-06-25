Mauléon-Licharre

Fête du journal Liberté

Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Débat, rencontre, pétanque, musique et bon repas, tout sera réuni pour célébrer le travail de l’emblématique journal Liberté de Mauléon. .

Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Fête du journal Liberté

L’événement Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque