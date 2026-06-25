UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre

Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre

Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre samedi 29 août 2026.

Adresse
Place de la Haute-Ville
Ville
64130 Mauléon-Licharre
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Tarif

Mauléon-Licharre

Fête du journal Liberté

Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Débat, rencontre, pétanque, musique et bon repas, tout sera réuni pour célébrer le travail de l’emblématique journal Liberté de Mauléon.   .

Place de la Haute-Ville Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du journal Liberté

L’événement Fête du journal Liberté Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)