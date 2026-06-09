Mauléon-Licharre

Saison culturelle spectacle de danse Bota

Fronton de la Haute-ville Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le service culturel de la mairie de Mauléon vous invite à la Haute-Ville.

Vous pourrez y applaudir le duo chorégraphique de la compagnie Elirale (Saint-Pée-Sur-Nivelle) en sortie de résidence. Jon et Joana, danseur.euse.s et chorégraphes contemporains, se sont lancés dans une écriture qui mêle le saut, le cercle, les jeux, les rythmes. Leurs origines basque et catalane se sont rencontrées pour trouver un vocabulaire commun autour du saut. Ils l’utilisent en tant que ressource chorégraphique et dramaturgique, à la base des danses traditionnelles des deux territoires. Bota est une invitation à découvrir ce qui relie deux cultures, un voyage dansé et chanté. Spectacle tout public. Repli assuré à l’école de la Haute-Ville en cas de pluie. Buvette et restauration possible au marché gourmand, sous la halle. .

Fronton de la Haute-ville Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Saison culturelle spectacle de danse Bota

L’événement Saison culturelle spectacle de danse Bota Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Pays Basque