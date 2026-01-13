Visite guidée du château fort de Mauléon et son bourg castral Bureau d’Accueil Touristique de Mauléon Mauléon-Licharre
Visite guidée du château fort de Mauléon et son bourg castral Bureau d’Accueil Touristique de Mauléon Mauléon-Licharre mercredi 26 août 2026.
Mauléon-Licharre
Visite guidée du château fort de Mauléon et son bourg castral
Bureau d’Accueil Touristique de Mauléon 10 Rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:00:00
fin : 2026-08-26 19:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Laissez-vous guider à travers les ruelles préservées de la vieille ville de Mauléon.
Les ouvrières de l’industrie de l’espadrille, appelées Hirondelles, vivaient là autrefois. Vous découvrirez une architecture médiévale témoignant de plusieurs siècles d’histoire. Explorez le château fort médiéval construit en 1122 pour surveiller les routes venant des plaines Béarnaises et celles menant à l’Espagne. Fièrement érigé sur une petite colline, il était renommé au XVe siècle. Il n’a cessé d’être consolidé, puis fût transformé en prison. Jeux en bois dans la cour, jeu immersif pour essayer de libérer Matalaz, son plus célèbre prisonnier, scénographie et point de vue incontournable sur Mauléon et la vallée. Sur réservation. Visite assurée partir de 4 personnes. .
Bureau d’Accueil Touristique de Mauléon 10 Rue Jean-Baptiste Heugas Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 mauleon@otpaysbasque.com
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L’événement Visite guidée du château fort de Mauléon et son bourg castral Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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