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Kermesse paroissiale deuxième journée Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre

Kermesse paroissiale deuxième journée Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre

Kermesse paroissiale deuxième journée Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre samedi 23 mai 2026.

Lieu : Place Jean Lougarot

Adresse : Marché

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Mauléon-Licharre

Kermesse paroissiale deuxième journée

Place Jean Lougarot Marché Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités à Mauléon.
Un stand sera installé sur la place du marché et vous pourrez y trouver des pâtisseries, des crêpes et autres douceurs. À la sortie de la messe, en fin d’après-midi, des pâtisseries seront mises en vente et vous aurez la possibilité de retirer les repas à emporter réservés pour ce soir-là. Voici le détail du traditionnel menu kermesse jambon, pâté, poule farcie ou paëlla, fromage, tarte aux pommes. Réservations avant le 15 mai.   .

Place Jean Lougarot Marché Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 01 32 

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English : Kermesse paroissiale deuxième journée

L’événement Kermesse paroissiale deuxième journée Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque

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