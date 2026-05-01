Kermesse paroissiale deuxième journée Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Kermesse paroissiale deuxième journée

Place Jean Lougarot Marché Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités à Mauléon.

Un stand sera installé sur la place du marché et vous pourrez y trouver des pâtisseries, des crêpes et autres douceurs. À la sortie de la messe, en fin d’après-midi, des pâtisseries seront mises en vente et vous aurez la possibilité de retirer les repas à emporter réservés pour ce soir-là. Voici le détail du traditionnel menu kermesse jambon, pâté, poule farcie ou paëlla, fromage, tarte aux pommes. Réservations avant le 15 mai. .

Place Jean Lougarot Marché Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 01 32

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English : Kermesse paroissiale deuxième journée

L’événement Kermesse paroissiale deuxième journée Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque