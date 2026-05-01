Kermesse paroissiale deuxième journée Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre
Kermesse paroissiale deuxième journée Place Jean Lougarot Mauléon-Licharre samedi 23 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Kermesse paroissiale deuxième journée
Place Jean Lougarot Marché Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités à Mauléon.
Un stand sera installé sur la place du marché et vous pourrez y trouver des pâtisseries, des crêpes et autres douceurs. À la sortie de la messe, en fin d’après-midi, des pâtisseries seront mises en vente et vous aurez la possibilité de retirer les repas à emporter réservés pour ce soir-là. Voici le détail du traditionnel menu kermesse jambon, pâté, poule farcie ou paëlla, fromage, tarte aux pommes. Réservations avant le 15 mai. .
Place Jean Lougarot Marché Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 01 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Kermesse paroissiale deuxième journée
L’événement Kermesse paroissiale deuxième journée Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)
- Atelier Bizi’kleta Réparation de vélos Derrière l’Office de tourisme Mauléon-Licharre 6 mai 2026
- Concert carte blanche à Benjamin Attahir Chapelle du domaine Agerria Mauléon-Licharre 7 mai 2026
- Marché traditionnel Mauléon-Licharre 9 mai 2026
- Café papote des aidants Mauléon-Licharre 12 mai 2026
- Jeux de société pour tous Médiathèque Mauléon-Licharre 13 mai 2026