Projection le Cid Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Projection le Cid

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Le cinéma Maule Baitha vous invite à Mauléon pour la projection du Cid de Corneille.

La Comédie-française au cinéma fête son dixième anniversaire. Venez applaudir la troupe de la Comédie française avec Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre, sur une mise en scène de Denis Podalydès. Réservez votre soirée. .

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 15 45

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English : Projection le Cid

L’événement Projection le Cid Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque