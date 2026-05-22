Projection le Cid Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre
Projection le Cid Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre dimanche 31 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Projection le Cid
Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Le cinéma Maule Baitha vous invite à Mauléon pour la projection du Cid de Corneille.
La Comédie-française au cinéma fête son dixième anniversaire. Venez applaudir la troupe de la Comédie française avec Benjamin Lavernhe dans le rôle-titre, sur une mise en scène de Denis Podalydès. Réservez votre soirée. .
Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 15 45
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English : Projection le Cid
L’événement Projection le Cid Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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