Mauléon-Licharre

Animation commerciale danse bien-être et spectacle

Jardin Cherbero Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Union commerciale de Soule vous invite à Mauléon.

Dans le cadre de l’animation commerciale de printemps, Ti-Mai propose un atelier danse bien-être ouvert aux enfants et aux adultes. Pour continuer la soirée, Maika et Mixel Etxekopar donneront un spectacle de théâtre et de chants réservé aux enfants. Restauration et buvette sur place au profit de l’école Jeanne d’Arc. .

Jardin Cherbero Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 unioncommercialedesoule@gmail.com

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English : Animation commerciale danse bien-être et spectacle

L’événement Animation commerciale danse bien-être et spectacle Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque