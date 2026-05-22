Animation commerciale danse bien-être et spectacle Mauléon-Licharre
Animation commerciale danse bien-être et spectacle Mauléon-Licharre samedi 23 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Animation commerciale danse bien-être et spectacle
Jardin Cherbero Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
L’Union commerciale de Soule vous invite à Mauléon.
Dans le cadre de l’animation commerciale de printemps, Ti-Mai propose un atelier danse bien-être ouvert aux enfants et aux adultes. Pour continuer la soirée, Maika et Mixel Etxekopar donneront un spectacle de théâtre et de chants réservé aux enfants. Restauration et buvette sur place au profit de l’école Jeanne d’Arc. .
Jardin Cherbero Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 unioncommercialedesoule@gmail.com
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English : Animation commerciale danse bien-être et spectacle
L’événement Animation commerciale danse bien-être et spectacle Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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