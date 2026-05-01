Kermesse paroissiale troisième journée Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre
Kermesse paroissiale troisième journée Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre dimanche 24 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Kermesse paroissiale troisième journée
Église Saint-Jean-Baptiste Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités à Mauléon.
À la sortie de la messe, des pâtisseries seront mises en vente et vous aurez la possibilité de retirer les repas à emporter réservés pour ce jour-là. Voici le détail du traditionnel menu kermesse jambon, pâté, poule farcie ou paëlla, fromage, tarte aux pommes. Réservations avant le 15 mai. .
Église Saint-Jean-Baptiste Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 01 32
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English : Kermesse paroissiale troisième journée
L’événement Kermesse paroissiale troisième journée Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Pays Basque
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