Kermesse paroissiale loto géant Salle paroissiale Mauléon-Licharre
Kermesse paroissiale loto géant Salle paroissiale Mauléon-Licharre vendredi 22 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Kermesse paroissiale loto géant
Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités au loto organisé à Mauléon.
Vous pourrez y gagner les lots suivants
– des chèques cadeaux,
– un téléviseur,
– des fauteuils,
– des friteuses diététiques,
– cafetière Senseo,
– blenders Moulinex,
– weekend à Iraty pour 4 personnes,
– et de nombreux autres lots.
À l’entracte, vous pourrez déguster des merveilles et vous désaltérer. .
Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Kermesse paroissiale loto géant
L’événement Kermesse paroissiale loto géant Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque
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