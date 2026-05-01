Kermesse paroissiale loto géant Salle paroissiale Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Kermesse paroissiale loto géant

Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

À l’occasion de la traditionnelle kermesse paroissiale, vous êtes invités au loto organisé à Mauléon.

Vous pourrez y gagner les lots suivants

– des chèques cadeaux,

– un téléviseur,

– des fauteuils,

– des friteuses diététiques,

– cafetière Senseo,

– blenders Moulinex,

– weekend à Iraty pour 4 personnes,

– et de nombreux autres lots.

À l’entracte, vous pourrez déguster des merveilles et vous désaltérer. .

Salle paroissiale 19 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Kermesse paroissiale loto géant

L’événement Kermesse paroissiale loto géant Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays Basque