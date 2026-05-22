Projection par amour de Paul Mirabel Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Projection par amour de Paul Mirabel

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Le cinéma Maule baitha de Mauléon vous invite à découvrir le spectacle de Paul Mirabel.

Son nouveau spectacle par amour est désormais complet à Paris ainsi que dans tous les Zéniths de France. Son équipe et lui ont décidé d’organiser une séance unique au cinéma pour que vous puissiez le voir. N’hésitez pas à acheter un petit pop-corn sucré au guichet et installez vous confortablement sur votre siège. Et profitez bien de votre séance de rigolade. .

Cinéma Maule Baitha 10 rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 15 45

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English : Projection par amour de Paul Mirabel

L’événement Projection par amour de Paul Mirabel Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque