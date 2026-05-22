Musiques en mai-diathèques Médiathèque Mauléon-Licharre
Musiques en mai-diathèques Médiathèque Mauléon-Licharre mercredi 27 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Musiques en mai-diathèques
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Dans le cadre de Musiques en Mai-diathèques, événement porté par la Bibliothèque départementale 64, la médiathèque de Mauléon propose un programme d’animations riche et varié.
Voici le programme de la journée
– 10 h 30 chanteconte Animô conte avec des animaux musiciens,
– 18 h 00 interlude musical par les élèves de l’école de musique de Soule,
– 19 h 00 concert projeté avec des extraits de divers genres.
Les animations sont ouvertes à tous et raviront petits et grands. .
Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88
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English : Musiques en mai-diathèques
L’événement Musiques en mai-diathèques Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
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