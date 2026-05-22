Musiques en mai-diathèques Médiathèque Mauléon-Licharre

Mauléon-Licharre

Musiques en mai-diathèques

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre de Musiques en Mai-diathèques, événement porté par la Bibliothèque départementale 64, la médiathèque de Mauléon propose un programme d’animations riche et varié.

Voici le programme de la journée

– 10 h 30 chanteconte Animô conte avec des animaux musiciens,

– 18 h 00 interlude musical par les élèves de l’école de musique de Soule,

– 19 h 00 concert projeté avec des extraits de divers genres.

Les animations sont ouvertes à tous et raviront petits et grands. .

Médiathèque 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

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English : Musiques en mai-diathèques

L’événement Musiques en mai-diathèques Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque