Mauléon-Licharre

Animation commerciale soirée fish and chips

Boulevard Gambetta Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

L’Union commerciale de Soule vous invite à Mauléon.

Comme chaque année, les commerçants de l’Union commerciale organisent une animation conviviale et gourmande. Cette année, ils vous convient à vous joindre à eux pour le repas en plein air. .

Boulevard Gambetta Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 unioncommercialedesoule@gmail.com

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English : Animation commerciale soirée fish and chips

L’événement Animation commerciale soirée fish and chips Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque