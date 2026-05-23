Animation commerciale soirée fish and chips Mauléon-Licharre
Animation commerciale soirée fish and chips Mauléon-Licharre vendredi 5 juin 2026.
Mauléon-Licharre
Animation commerciale soirée fish and chips
Boulevard Gambetta Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
L’Union commerciale de Soule vous invite à Mauléon.
Comme chaque année, les commerçants de l’Union commerciale organisent une animation conviviale et gourmande. Cette année, ils vous convient à vous joindre à eux pour le repas en plein air. .
Boulevard Gambetta Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37 unioncommercialedesoule@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation commerciale soirée fish and chips
L’événement Animation commerciale soirée fish and chips Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)
- Animation commerciale danse bien-être et spectacle Mauléon-Licharre 23 mai 2026
- Kermesse paroissiale troisième journée Église Saint-Jean-Baptiste Mauléon-Licharre 24 mai 2026
- Musiques en mai-diathèques Médiathèque Mauléon-Licharre 27 mai 2026
- Atelier Bizi’kleta Réparation de vélos Derrière l’Office de tourisme Mauléon-Licharre 27 mai 2026
- Atelier origami Librairie Tandem Mauléon-Licharre 27 mai 2026