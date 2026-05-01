Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Invitation café coeur et jeux de société Salle Ongi jin Mauléon-Licharre

Invitation café coeur et jeux de société Salle Ongi jin Mauléon-Licharre

Invitation café coeur et jeux de société Salle Ongi jin Mauléon-Licharre vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Salle Ongi jin

Adresse : Rue Arnaud de Maytie

Ville : 64130 Mauléon-Licharre

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Mauléon-Licharre

Invitation café coeur et jeux de société

Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :
2026-05-22

L’antenne de la ligue contre le cancer, à Mauléon, vous propose de venir partager un café autour de jeux de société.
Claudine et Céline vous accueilleront pour un après-midi convivial. Bonne humeur assurée ! Les places sont limitées. Inscription obligatoire.   .

Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 17 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Invitation café coeur et jeux de société

L’événement Invitation café coeur et jeux de société Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque

À voir aussi à Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)