Invitation café coeur et jeux de société Salle Ongi jin Mauléon-Licharre
Invitation café coeur et jeux de société Salle Ongi jin Mauléon-Licharre vendredi 22 mai 2026.
Mauléon-Licharre
Invitation café coeur et jeux de société
Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 14:00:00
fin : 2026-05-22 16:00:00
Date(s) :
2026-05-22
L’antenne de la ligue contre le cancer, à Mauléon, vous propose de venir partager un café autour de jeux de société.
Claudine et Céline vous accueilleront pour un après-midi convivial. Bonne humeur assurée ! Les places sont limitées. Inscription obligatoire. .
Salle Ongi jin Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 17 39
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English : Invitation café coeur et jeux de société
L’événement Invitation café coeur et jeux de société Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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