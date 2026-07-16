Atelier couture Octobre Rose, Bibliothèque municipale Mots Passants, Geneston

Informations pratiques

Atelier couture Octobre Rose Vendredi 2 octobre, 16h00 Bibliothèque municipale Mots Passants Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Dans le cadre d’Octobre Rose, nous vous proposons une récolte de tte-shirts au mois de septembre. Du 3 au 31/10, nous mettons à disposition un patron pour réaliser des bonnets de chimiothérapie.

Le 2/10 entre 16h et 18h, des bénévoles seront à votre disposition pour vous aider à assembler votre patrron et/ou le coudre.

Bibliothèque municipale Mots Passants 1 Hameau de la Madeleine 44140 Geneston Geneston 44140 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240261883 https://geneston.bibenligne.fr/ https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-municipale-de-Geneston/61566623563886/;https://www.instagram.com/bibliotheque.geneston/ Parking devant la Mairie

Biblis en folie 2026

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