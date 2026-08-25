Atelier couture potiron Plancher-Bas
jeudi 12 novembre 2026 · Plancher-Bas
Informations pratiques
Plancher-Bas
Atelier couture potiron
Médiathèque Plancher-Bas Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 14:00:00
fin : 2026-11-12 16:00:00
Date(s) :
2026-11-12
Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose un atelier couture potiron avec La Bobine d’Alice, à Plancher-Bas.
Gratuit Pour adulte et sur inscription au 03 84 46 82 75 .
Médiathèque Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75
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English :
L’événement Atelier couture potiron Plancher-Bas a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME