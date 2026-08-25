UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plancher-Bas

Atelier couture potiron Plancher-Bas

jeudi 12 novembre 2026 · Plancher-Bas

Informations pratiques

Début
jeudi 12 novembre 2026
Fin
jeudi 12 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Médiathèque
Ville
70290 Plancher-Bas
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Plancher-Bas

Atelier couture potiron

Médiathèque Plancher-Bas Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 14:00:00
fin : 2026-11-12 16:00:00

Date(s) :
2026-11-12

Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose un atelier couture potiron avec La Bobine d’Alice, à Plancher-Bas.
Gratuit Pour adulte et sur inscription au 03 84 46 82 75   .

Médiathèque Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier couture potiron Plancher-Bas a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME