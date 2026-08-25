Informations pratiques

Plancher-Bas

Atelier couture potiron

Médiathèque Plancher-Bas Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 14:00:00

fin : 2026-11-12 16:00:00

Date(s) :

2026-11-12

Le réseau intercommunal des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose un atelier couture potiron avec La Bobine d’Alice, à Plancher-Bas.

Gratuit Pour adulte et sur inscription au 03 84 46 82 75 .

Médiathèque Plancher-Bas 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 46 82 75

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English :

L’événement Atelier couture potiron Plancher-Bas a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME