Atelier couture – Premiers points, Ateliers Octopodes, Chambéry

Atelier couture – Premiers points Vendredi 20 mars, 18h00 Ateliers Octopodes Savoie

Début : 2026-03-20T18:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T18:00:00+01:00 – 2026-03-20T20:30:00+01:00

Rejoins l’atelier pour un moment de détente créative durant lequel je t’accompagne dans la prise en main de la machine à coudre. Tu auras l’occasion de réaliser un sac cabas (tote bag) tout en apprenant les techniques de base.

Tu découvriras :

Les réglagles essentiels d’une machine à coudre

Les différents points de base

Les accessoires de mercerie

Des petites astuces

Tu repartiras avec :

Un mémo technique

Ta création

Des idées pleins la tête

Matériel :

Il est conseillé d’amener sa machine à coudre afin d’apprendre sur son propre matériel. Cependant, si tu n’en as pas encore, 2 machines à coudre sont disponibles à l’atelier (une mécanique et une éléctronique). Merci de cocher la case au moment de la réservation pour t’assurer la disponibilité de la machine.

Le tissu, la mercerie et le fil sont fourni. Tu auras la possibilité de choisir ton tissu parmi la sélection proposée.

1 machine / personne durant l’atelier

Public : adulte (> 18 ans)

Prix : 38€/participant

Nombre de participants : 4 personnes max

Atelier animé par Gwénaëlle de « LELOUP By Gwen »

Ateliers Octopodes 106 Quai de la Rize Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Tiers-lieu créatif, les Ateliers Octopodes se veulent un lieu de rencontre, d’échanges, d’apprentissages autant que de création et de travail : un espace collectif vous accueille, que vous soyez professionnel des métiers d’art ou créatif inspiré, pour venir travailler en coworking.

Des artistes et créateurs de la région proposent des ateliers créatifs de tout type, tout au long de l’année.

Atelier de 2h30 pour apprendre à utiliser une machine à coudre et créer un accessoire qui te ressemble ! couture accessoire