ATELIER COUTURE RÉALISATION DE PETIT OBJET À BASE DE CHUTES DE TISSUS Saint-Brevin-les-Pins vendredi 12 juin 2026.

Saint-Brevin-les-Pins

ATELIER COUTURE RÉALISATION DE PETIT OBJET À BASE DE CHUTES DE TISSUS

7 Allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 10:00:00

fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Un atelier pour découvrir ou redécouvrir le plaisir de la couture. Guidé·e pas à pas, vous réalisez une création simple dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Un moment pour apprendre, créer et repartir avec une pièce faite main, unique et personnalisée.

Et si vous preniez le temps de créer de vos mains ?

Cet atelier couture vous invite à découvrir ou approfondir les bases de la couture, dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Que vous soyez débutant·e ou que vous ayez déjà quelques notions, vous serez guidé·e pas à pas dans la réalisation d’une création adaptée au niveau du groupe.

Au fil de l’atelier, vous apprendrez à manipuler les tissus, comprendre les étapes de fabrication et assembler votre création avec précision et plaisir.

L’objectif est avant tout de vous offrir un moment pour vous, entre apprentissage, créativité et satisfaction du “fait main”.

Tout le matériel est fourni (nous travaillons à base de chutes de tissus).Vous repartez avec votre réalisation, unique et personnalisée.

Un temps pour ralentir, créer et se reconnecter à la fierté de faire soi-même.

Le tissu et le fil sont fournis (est non tout le matériel). Si vous avez une machine a coudre elle sera la bienvenue !

Réservez ici .

7 Allée de la Plage Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 69 31 92 92 contact@etsensdesoi.org

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L’événement ATELIER COUTURE RÉALISATION DE PETIT OBJET À BASE DE CHUTES DE TISSUS Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin