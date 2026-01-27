Atelier couture

47 rue de l'Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

Date(s) :

2026-02-06

La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose des ateliers coutures…

Venez-vous perfectionner ou améliorer votre technique et découvrir des idées pour réaliser de nouvelles créations.

réservation obligatoire par mail

places limitées

de nouveaux projets vous seront proposés selon votre niveau de couture

atelier animé âr Bobines deux filles

ce mois-ci réalisez votre lunch box isotherme !

47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne offers sewing workshops…

L’événement Atelier couture Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-01-27 par I_OT Pornic