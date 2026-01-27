Atelier couture Sainte-Pazanne
Atelier couture Sainte-Pazanne vendredi 6 février 2026.
Atelier couture
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 19:00:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
La maison citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose des ateliers coutures…
Venez-vous perfectionner ou améliorer votre technique et découvrir des idées pour réaliser de nouvelles créations.
réservation obligatoire par mail
places limitées
de nouveaux projets vous seront proposés selon votre niveau de couture
atelier animé âr Bobines deux filles
ce mois-ci réalisez votre lunch box isotherme !
Découvrez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne. .
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne offers sewing workshops…
L’événement Atelier couture Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-01-27 par I_OT Pornic