Création en autonomie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Sainte-Pazanne

Création en autonomie

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Vous aimez dessiner ? bricoler ? faire des créations à la main ? Chaque vendredi après-midi, la maison citoyenne met à votre disposition un peu de matériel pour laisser libre cours à votre imagination. Rendez-vous à Sainte-Pazanne.

Au programme

Chaque vendredi, venez profiter d’un espace pour créer, ensemble.

Apportez votre matériel et vos travaux en cours, ou utilisez le matériel disponible sur place.

Peinture, tricot, collage, créations diverses.

Le projet, c’est d’être ensemble.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you like to draw? tinker? make things by hand? Every Friday afternoon, the Maison Citoyenne puts some materials at your disposal to give free rein to your imagination. See you in Sainte-Pazanne.

L’événement Création en autonomie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-04-14 par I_OT Pornic