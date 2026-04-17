Création en autonomie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Création en autonomie Maison Citoyenne Sainte-Pazanne vendredi 17 avril 2026.
Sainte-Pazanne
Création en autonomie
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
Vous aimez dessiner ? bricoler ? faire des créations à la main ? Chaque vendredi après-midi, la maison citoyenne met à votre disposition un peu de matériel pour laisser libre cours à votre imagination. Rendez-vous à Sainte-Pazanne.
Au programme
Chaque vendredi, venez profiter d’un espace pour créer, ensemble.
Apportez votre matériel et vos travaux en cours, ou utilisez le matériel disponible sur place.
Peinture, tricot, collage, créations diverses.
Le projet, c’est d’être ensemble.
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
Do you like to draw? tinker? make things by hand? Every Friday afternoon, the Maison Citoyenne puts some materials at your disposal to give free rein to your imagination. See you in Sainte-Pazanne.
L’événement Création en autonomie Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-04-14 par I_OT Pornic
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