Atelier cré’art à vos palettes ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
samedi 17 octobre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Atelier cré’art à vos palettes !
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-11-28
Un atelier avec Joëlle Eyraud pour explorer la magie des couleurs, libérer sa créativité et créer une œuvre collective.
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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
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English : Creative Workshop Grab Your Palettes!
A workshop with Joëlle Eyraud to explore the magic of colors, unleash your creativity, and create a collective artwork.
L’événement Atelier cré’art à vos palettes ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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