Informations pratiques

Sainte-Maxime

Atelier cré’art à vos palettes !

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-11-28

Un atelier avec Joëlle Eyraud pour explorer la magie des couleurs, libérer sa créativité et créer une œuvre collective.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Creative Workshop Grab Your Palettes!

A workshop with Joëlle Eyraud to explore the magic of colors, unleash your creativity, and create a collective artwork.

L’événement Atelier cré’art à vos palettes ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de Sainte Maxime