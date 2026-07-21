Informations pratiques

Concert à Sainte-Maxime : Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Eglise Sainte-Maxime Sainte-Maxime Jeudi 3 septembre, 20h30

Soirée enchantée à Sainte-Maxime ! Concert classique avec les virtuoses de Musicâme France : Bach, Vivaldi, Ravel. Réservez vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-03T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-03T21:45:00.000+02:00

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Eglise Sainte-Maxime Place Mireille de Germond 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime



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