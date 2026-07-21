AGENDA · Sainte-Maxime
Concert à Sainte-Maxime : Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Eglise Sainte-Maxime Sainte-Maxime
jeudi 3 septembre 2026 · Eglise Sainte-Maxime · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Concert à Sainte-Maxime : Ravel, Bach, Vivaldi, Cantemir, Rachmaninov, Puccini, Saint-Saëns Eglise Sainte-Maxime Sainte-Maxime Jeudi 3 septembre, 20h30
Soirée enchantée à Sainte-Maxime ! Concert classique avec les virtuoses de Musicâme France : Bach, Vivaldi, Ravel. Réservez vite !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-03T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-03T21:45:00.000+02:00
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Eglise Sainte-Maxime Place Mireille de Germond 83120 Sainte-Maxime Sainte-Maxime
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