Soirée estivale Xxelle Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale Xxelle Théâtre de la Mer Sainte-Maxime mercredi 19 août 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale Xxelle
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 21:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Retrouvez le groupe XXELLE qui va enflammer la scène du théâtre de la mer à travers les plus grands classiques de la chanson française des années 60 à 2000.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening: Xxelle
Discover the group XXELLE who will set the stage of the Théâtre de la Mer ablaze with the greatest classics of French song from the 60s to 2000.
L’événement Soirée estivale Xxelle Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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