Soirée estivale Panach cabaret Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale Panach cabaret

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Plongez dans un univers de pailettes, strass, musique et de magie le temps d’une soirée exceptionnelle.

.

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Summer evening: Panach cabaret

On the program: spectacular acts, talented artists, dances, and costumes worthy of the grandest cabarets.

Sit back, relax, and let yourself be swept away by the Panach Cabaret troupe, a journey of glamour and wonder.



An evening out of time, where everything becomes a spectacle.

L’événement Soirée estivale Panach cabaret Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime