Soirée estivale Panach cabaret Théâtre de la Mer Sainte-Maxime
Soirée estivale Panach cabaret Théâtre de la Mer Sainte-Maxime lundi 17 août 2026.
Sainte-Maxime
Soirée estivale Panach cabaret
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:30:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Plongez dans un univers de pailettes, strass, musique et de magie le temps d’une soirée exceptionnelle.
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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Summer evening: Panach cabaret
On the program: spectacular acts, talented artists, dances, and costumes worthy of the grandest cabarets.
Sit back, relax, and let yourself be swept away by the Panach Cabaret troupe, a journey of glamour and wonder.
An evening out of time, where everything becomes a spectacle.
L’événement Soirée estivale Panach cabaret Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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