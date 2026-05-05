Soirée estivale Johnny tennesse Théâtre de la Mer Sainte-Maxime

Sainte-Maxime

Soirée estivale Johnny tennesse

Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle !

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Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com

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English : Summer evening: Johnny Tennessee

Get ready for an exceptional evening!

Immerse yourself in the legendary world of Johnny Hallyday, brought to life by a stunning impersonator who will electrify the stage… and your hearts.

Sing, dance… and above all, let yourself be swept away!

L’événement Soirée estivale Johnny tennesse Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de Sainte Maxime