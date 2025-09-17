Atelier créatif à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Atelier créatif à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le Loir Loir-et-Cher

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Moment créatif dans votre médiathèque.

Atelier créatif à Montoire-sur-le Loir. Atelier créatif de Noël spécial Grinch . .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60 mediatheque.montoire@catv41.fr

English :

Hosted by Marie-Hélène Tilbeurgh: author-illustrator

German :

Moderiert von Marie-Hélène Tilbeurgh: Autorin-Illustratorin

Italiano :

Ospitato da Marie-Hélène Tilbeurgh: autrice e illustratrice

Espanol :

Presentador: Marie-Hélène Tilbeurgh: autora e ilustradora

