ATELIER CRÉATIF Alignan-du-Vent
jeudi 16 juillet 2026 · Alignan-du-Vent
Informations pratiques
Alignan-du-Vent
ATELIER CRÉATIF
9 Avenue Marechal Foch Alignan-du-Vent Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
La médiathèque vous propose un atelier créations de mobiles extérieurs jardin.
La médiathèque vous invite à laisser libre cours à votre imagination, lors d’un atelier créations de mobiles extérieurs jardin. .
9 Avenue Marechal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19 mediatheque@ville-alignan-du-vent.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER CRÉATIF
The library is offering a workshop on making outdoor garden mobiles.
L’événement ATELIER CRÉATIF Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
À voir aussi à Alignan-du-Vent (Hérault)
- LES 25 ANS DE LA FÊTE D’ÉTÉ LOCALE Alignan-du-Vent 18 juillet 2026
- 22ÈME SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Alignan-du-Vent 22 juillet 2026
- EXPOSITION ARTISTIQUE DOMAINE LES ROBES NOIRES Alignan-du-Vent 25 juillet 2026