Informations pratiques

Alignan-du-Vent

ATELIER CRÉATIF

9 Avenue Marechal Foch Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

La médiathèque vous propose un atelier créations de mobiles extérieurs jardin.

La médiathèque vous invite à laisser libre cours à votre imagination, lors d’un atelier créations de mobiles extérieurs jardin. .

9 Avenue Marechal Foch Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 9 62 65 97 19 mediatheque@ville-alignan-du-vent.fr

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English : ATELIER CRÉATIF

The library is offering a workshop on making outdoor garden mobiles.

L’événement ATELIER CRÉATIF Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34