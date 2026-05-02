Alignan-du-Vent

EXPOSITION ARTISTIQUE DOMAINE LES ROBES NOIRES

Bourdic Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Exposition de Daniel Julien Million huiles et statues d’arts premiers issues de sa collection. Sur place brasero avec Chez LUK , vins et cocktails du domaine.

Découvrez l’exposition de Daniel Julien Million, mêlant huiles et statues anciennes d’arts premiers issues de sa collection privée. Un moment artistique singulier, à partager dans une ambiance conviviale, avec la présence du traiteur Chez LUK autour d’un brasero, accompagné des vins et cocktails du domaine. .

Bourdic Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 6 21 79 30 60

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English :

Exhibition by Daniel ? Julien Million: oils and primitive art statues from his collection. On-site: brazier with Chez LUK , estate wines and cocktails.

L’événement EXPOSITION ARTISTIQUE DOMAINE LES ROBES NOIRES Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34