EXPOSITION ARTISTIQUE DOMAINE LES ROBES NOIRES Alignan-du-Vent
EXPOSITION ARTISTIQUE DOMAINE LES ROBES NOIRES Alignan-du-Vent samedi 25 juillet 2026.
Alignan-du-Vent
EXPOSITION ARTISTIQUE DOMAINE LES ROBES NOIRES
Bourdic Alignan-du-Vent Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
Exposition de Daniel Julien Million huiles et statues d’arts premiers issues de sa collection. Sur place brasero avec Chez LUK , vins et cocktails du domaine.
Découvrez l’exposition de Daniel Julien Million, mêlant huiles et statues anciennes d’arts premiers issues de sa collection privée. Un moment artistique singulier, à partager dans une ambiance conviviale, avec la présence du traiteur Chez LUK autour d’un brasero, accompagné des vins et cocktails du domaine. .
Bourdic Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 6 21 79 30 60
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English :
Exhibition by Daniel ? Julien Million: oils and primitive art statues from his collection. On-site: brazier with Chez LUK , estate wines and cocktails.
L’événement EXPOSITION ARTISTIQUE DOMAINE LES ROBES NOIRES Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2026-05-02 par 34 ADT34
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