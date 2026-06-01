Jaux

Atelier créatif | Attrape-rêves

117 Rue Charles Ladame Jaux Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 11:30:00

Date(s) :

2026-06-27

ATELIER CRÉATIF Attrape-Rêves ✨

Laisse libre cours à ta créativité et fabrique ton propre capteur de rêves amérindien !

Animé par Marlaine Morin, artiste amérindienne et québécoise, cet atelier te plonge dans un univers de traditions, de couleurs et de douceur.

Une belle façon de repartir avec une création unique, faite de tes mains. Cette animation rentre dans le cadre des célébrations America 250 !

Samedi 27 juin 10h00

Médiathèque de Jaux

️ Gratuit Sur inscription Dès 6 ans

ATELIER CRÉATIF Attrape-Rêves ✨

Laisse libre cours à ta créativité et fabrique ton propre capteur de rêves amérindien !

Animé par Marlaine Morin, artiste amérindienne et québécoise, cet atelier te plonge dans un univers de traditions, de couleurs et de douceur.

Une belle façon de repartir avec une création unique, faite de tes mains. Cette animation rentre dans le cadre des célébrations America 250 !

Samedi 27 juin 10h00

Médiathèque de Jaux

️ Gratuit Sur inscription Dès 6 ans .

117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr

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English :

CREATIVE WORKSHOP ? Dreamcatcher ?

Give free rein to your creativity and make your very own Native American dream catcher!

Led by Marlaine Morin, an Amerindian and Quebec artist, this workshop plunges you into a world of tradition, color and gentleness.

A great way to leave with a unique creation, made with your own hands. This animation is part of the America 250 celebrations!

? Saturday June 27 ? 10:00 am

? Jaux multimedia library

?? Free of charge ? Registration required ? From 6 years old

L’événement Atelier créatif | Attrape-rêves Jaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme