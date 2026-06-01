Atelier créatif | Attrape-rêves Jaux
Atelier créatif | Attrape-rêves Jaux samedi 27 juin 2026.
Jaux
Atelier créatif | Attrape-rêves
117 Rue Charles Ladame Jaux Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 11:30:00
Date(s) :
2026-06-27
ATELIER CRÉATIF Attrape-Rêves ✨
Laisse libre cours à ta créativité et fabrique ton propre capteur de rêves amérindien !
Animé par Marlaine Morin, artiste amérindienne et québécoise, cet atelier te plonge dans un univers de traditions, de couleurs et de douceur.
Une belle façon de repartir avec une création unique, faite de tes mains. Cette animation rentre dans le cadre des célébrations America 250 !
Samedi 27 juin 10h00
Médiathèque de Jaux
️ Gratuit Sur inscription Dès 6 ans
ATELIER CRÉATIF Attrape-Rêves ✨
Laisse libre cours à ta créativité et fabrique ton propre capteur de rêves amérindien !
Animé par Marlaine Morin, artiste amérindienne et québécoise, cet atelier te plonge dans un univers de traditions, de couleurs et de douceur.
Une belle façon de repartir avec une création unique, faite de tes mains. Cette animation rentre dans le cadre des célébrations America 250 !
Samedi 27 juin 10h00
Médiathèque de Jaux
️ Gratuit Sur inscription Dès 6 ans .
117 Rue Charles Ladame Jaux 60880 Oise Hauts-de-France +33 3 44 37 39 08 mediatheque@mairie-jaux.fr
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English :
CREATIVE WORKSHOP ? Dreamcatcher ?
Give free rein to your creativity and make your very own Native American dream catcher!
Led by Marlaine Morin, an Amerindian and Quebec artist, this workshop plunges you into a world of tradition, color and gentleness.
A great way to leave with a unique creation, made with your own hands. This animation is part of the America 250 celebrations!
? Saturday June 27 ? 10:00 am
? Jaux multimedia library
?? Free of charge ? Registration required ? From 6 years old
L’événement Atelier créatif | Attrape-rêves Jaux a été mis à jour le 2026-06-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme