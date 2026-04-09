Atelier créatif – Autour des Plantes Belle Aura Paris
Atelier créatif – Autour des Plantes Belle Aura Paris jeudi 16 avril 2026.
Un moment pour ralentir, créer et se reconnecter… autour des plantes ✨
Chacun choisit sa plante et son pot, puis laisse place à sa créativité pour le personnaliser à son image, avec peinture et petits détails décoratifs.
Un atelier doux et inspirant pour déconnecter, prendre le temps et repartir avec une création vivante.
Tu repars avec ta plante et ton pot personnalisé
Accessible à tous, sans expérience
Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)
25€
Belle Aura Café – Paris 18e
Places limitées
Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com
Un moment créatif, apaisant et plein de vie
Autour des plantes : un atelier créatif et apaisant pour personnaliser son pot, se reconnecter à la nature et profiter d’un moment convivial, avec possibilité d’apéro sur place.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h00 à 20h30
payant
25€. Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00
Belle Aura 10 rue Letort 75018 0Paris
+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com
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