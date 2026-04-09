Un moment pour ralentir, créer et se reconnecter… autour des plantes ✨

Chacun choisit sa plante et son pot, puis laisse place à sa créativité pour le personnaliser à son image, avec peinture et petits détails décoratifs.

Un atelier doux et inspirant pour déconnecter, prendre le temps et repartir avec une création vivante.

Tu repars avec ta plante et ton pot personnalisé

Accessible à tous, sans expérience

Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)

25€

Belle Aura Café – Paris 18e

Places limitées

Réservation : 06 41 18 25 07 ou ateliers.belleaura@gmail.com

Un moment créatif, apaisant et plein de vie

Autour des plantes : un atelier créatif et apaisant pour personnaliser son pot, se reconnecter à la nature et profiter d’un moment convivial, avec possibilité d’apéro sur place.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h00 à 20h30

payant

25€. Possibilité d’apéro sur place (boissons & tapas)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:00:00+02:00_2026-04-16T20:30:00+02:00

Belle Aura 10 rue Letort 75018 0Paris

+33641182507 ateliers.belleaura@gmail.com



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