Campénéac

Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon)

Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

A quelques pas du château de Trécésson, l’artiste Cécile White, auteure illustratrice d’albums jeunesse, vous propose un moment créatif. Rapportez dans vos valises un souvenir unique de Brocéliande !

Pour faire votre livre accordéon, l’artiste vous propose plusieurs médiums encre, craie, aquarelle, collage… Le matériel est fourni !

A partir de 8 ans. Minimum 3 participants, maxi 6 participants;

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme. .

Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Atelier créatif avec Cécile White Leporello (livre accordéon) Campénéac a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande