Atelier créatif avec Claire Garrralon illustratrice Avoine

Venez partager en famille un atelier créatif en présence de l’autrice illustratrice Claire Garralon.

A partir de 4 ans en duo parent-enfant

gratuit sur inscription au 02 47 98 19 19

6 Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 19 19 bibliotheques@cc-cvl.fr

Join the whole family for a creative workshop with author and illustrator Claire Garralon.

Ages 4 and up parent and child duo

free registration on 02 47 98 19 19

