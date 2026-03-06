Atelier créatif avec Claire Garrralon illustratrice Avoine
Atelier créatif avec Claire Garrralon illustratrice Avoine samedi 4 avril 2026.
Atelier créatif avec Claire Garrralon illustratrice
6 Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Venez partager en famille un atelier créatif en présence de l’autrice illustratrice Claire Garralon.
A partir de 4 ans en duo parent-enfant
gratuit sur inscription au 02 47 98 19 19
Venez partager en famille un atelier créatif en présence de l’autrice illustratrice Claire Garralon.
A partir de 4 ans en duo parent-enfant
gratuit sur inscription au 02 47 98 19 19 .
6 Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 98 19 19 bibliotheques@cc-cvl.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join the whole family for a creative workshop with author and illustrator Claire Garralon.
Ages 4 and up parent and child duo
free registration on 02 47 98 19 19
L’événement Atelier créatif avec Claire Garrralon illustratrice Avoine a été mis à jour le 2026-03-06 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme