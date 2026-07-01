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Atelier créatif avec Cordélia Bibliothèque municipale André Moine Boucau

samedi 25 juillet 2026 · Bibliothèque municipale André Moine · Boucau

Atelier créatif avec Cordélia Bibliothèque municipale André Moine Boucau

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Bibliothèque municipale André Moine
Adresse
1 rue Lucie Aubrac
Ville
64340 Boucau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Boucau

Atelier créatif avec Cordélia

Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Cordélia vous accueille pour un atelier collage viens créer ton magnifique coucher de soleil !   .

Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14  bibliotheque@boucau.fr

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English : Atelier créatif avec Cordélia

L’événement Atelier créatif avec Cordélia Boucau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque

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