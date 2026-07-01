Atelier découverte d’instrument Bibliothèque municipale André Moine Boucau
mercredi 29 juillet 2026 · Bibliothèque municipale André Moine · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Atelier découverte d’instrument
Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
La Bibliothèque vous propose de découvrir un drôle d’instrument de musique qui fait chanter les arbres… .
Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14 bibliotheque@boucau.fr
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English : Atelier découverte d’instrument
L’événement Atelier découverte d’instrument Boucau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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