Atelier découverte d’instrument Bibliothèque municipale André Moine Boucau

Informations pratiques

Boucau

Atelier découverte d’instrument

Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

La Bibliothèque vous propose de découvrir un drôle d’instrument de musique qui fait chanter les arbres… .

Bibliothèque municipale André Moine 1 rue Lucie Aubrac Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 85 14 bibliotheque@boucau.fr

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English : Atelier découverte d’instrument

L’événement Atelier découverte d’instrument Boucau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque