Atelier Créatif avec Sandra Gadret Atelier de Sandra Gadret Châlons-en-Champagne
Atelier Créatif avec Sandra Gadret Atelier de Sandra Gadret Châlons-en-Champagne mercredi 22 avril 2026.
Atelier Créatif avec Sandra Gadret
Atelier de Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 165 – 165 – 165 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-24 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Tout public
Atelier créatif avec l’artiste peintre Sandra Gadret.
Au programme Réalisations de plusieurs créations artistique autour de la peinture, dans la joie et la bonne humeur.
Pour les enfants de 6 à 13 ans. Il est préférable que les enfants facent les 3 après midi .Je peux tout de même m’adapter pour une demande spéciale.
Matériel inclus et goûter offert. .
Atelier de Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est artiste@sandragadret.com
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L’événement Atelier Créatif avec Sandra Gadret Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne
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