Atelier Créatif avec Sandra Gadret Atelier de Sandra Gadret Châlons-en-Champagne

Atelier Créatif avec Sandra Gadret

Atelier de Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 165 – 165 – 165 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Tout public

Atelier créatif avec l’artiste peintre Sandra Gadret.

Au programme Réalisations de plusieurs créations artistique autour de la peinture, dans la joie et la bonne humeur.

Pour les enfants de 6 à 13 ans. Il est préférable que les enfants facent les 3 après midi .Je peux tout de même m’adapter pour une demande spéciale.

Matériel inclus et goûter offert. .

Atelier de Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est artiste@sandragadret.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Créatif avec Sandra Gadret

L’événement Atelier Créatif avec Sandra Gadret Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne