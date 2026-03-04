Atelier Créatif Baguette de sorcière Maillane

Atelier Créatif Baguette de sorcière

Mardi 21 avril 2026 de 10h à 12h. bibliothèque de Maillane Maillane Bouches-du-Rhône

Baguette Magique à la bibliothèque du lézard

La bibliothèque de Maillane organise une activité magique pour petits et grands !

Viens créer ta propre baguette magique lors d’un atelier créatif et amusant. Au programme imagination, bricolage et une touche de féérie pour repartir avec une baguette unique, fabriquée par tes soins.

Un moment convivial à partager en famille ou entre amis… Alors, prêt(e) à devenir apprenti(e) sorcier(e) ? .

bibliothèque de Maillane Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr

English :

Magic Wand at the Lizard Library

