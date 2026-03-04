Atelier création Créature en Folie Bibliothèque Ludothèque du Lézard Maillane

Atelier création Créature en Folie

Vendredi 24 avril 2026 de 10h à 12h. Bibliothèque Ludothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-24 12:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Créature en folie

La bibliothèque invite les enfants à imaginer et créer leur propre créature magique !

Au programme viens costumiser ta créatrure étrange. .

Bibliothèque Ludothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Crazy creature

L’événement Atelier création Créature en Folie Maillane a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence