Atelier création Créature en Folie Bibliothèque Ludothèque du Lézard Maillane

Atelier création Créature en Folie
Vendredi 24 avril 2026 de 10h à 12h. Bibliothèque Ludothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône
Créature en folie
La bibliothèque invite les enfants à imaginer et créer leur propre créature magique !
Au programme viens costumiser ta créatrure étrange. .
Bibliothèque Ludothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 66 90 bibliotheque@maillane.fr
Crazy creature
