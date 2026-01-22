Atelier créatif Biblio’fil Rue des Arts Mésanger

Atelier créatif Biblio’fil

Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 15:30:00

fin : 2026-06-17 17:30:00

2026-02-18 2026-05-20 2026-06-17

A chaque atelier, une création… Venez créer avec toutes sortes d’outils et de matières !

Gratuit sur inscription.

À partir de 5 ans .

Every workshop has its own creation… Come and create with all kinds of tools and materials!

