Atelier créatif Biblio’fil Rue des Arts Mésanger
Atelier créatif Biblio’fil Rue des Arts Mésanger mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif Biblio’fil
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 15:30:00
fin : 2026-06-17 17:30:00
Date(s) :
2026-02-18 2026-05-20 2026-06-17
A chaque atelier, une création… Venez créer avec toutes sortes d’outils et de matières !
Gratuit sur inscription.
À partir de 5 ans .
Rue des Arts Bibliothèque Les mille et une pages Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 86 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every workshop has its own creation… Come and create with all kinds of tools and materials!
L’événement Atelier créatif Biblio’fil Mésanger a été mis à jour le 2026-01-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis