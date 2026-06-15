Atelier créatif Bijoux personnalisés Hotel mercure Granville

Granville

Atelier créatif Bijoux personnalisés

Hotel mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:00:00

fin : 2026-08-23 16:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Viens créer ton collier ou bracelet unique à partir de charms sur le thème des fleurs.

6 places par atelier.

Inscription par mail ou téléphone.

Matériel fourni.

Boisson & gourmandise inclues.

Un moment créatif à partager. .

Hotel mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 00 30 53 boutonsdugrenier@gmail.com

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English : Atelier créatif Bijoux personnalisés

L’événement Atelier créatif Bijoux personnalisés Granville a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Granville Terre et Mer