Un portrait cubiste à 4 mains, atelier parent-enfant Granville
jeudi 6 août 2026 · Granville
Informations pratiques
Granville
Un portrait cubiste à 4 mains, atelier parent-enfant
84 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 16:30:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Un œil de profil et l’autre de face, une bouche à la place du nez et surtout, beaucoup de couleurs. Mélangez le tout et vous obtiendrez un portrait cubiste ! Après la découverte des différents portraits présentés dans les collections permanentes du MamRA, passez à la création à 4 mains. Pinceaux, feuilles et gouache accompagneront les participants de cet atelier destiné aux parents, grands-parents, oncles, tantes… et enfants entre 3 et 10 ans.
Sur réservation obligatoire au 02 33 51 02 94 .
84 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr
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English : Un portrait cubiste à 4 mains, atelier parent-enfant
L’événement Un portrait cubiste à 4 mains, atelier parent-enfant Granville a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Granville Terre et Mer
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