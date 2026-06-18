Bijoux Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Bijoux Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mercredi 22 juillet 2026.
Granville
Bijoux
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Durant cet atelier, nous fabriquerons des bijoux en utilisant différentes techniques . Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. Cet atelier convient aux plus jeunes comme aux adolescent.es.
A partir de 3 ans. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Bijoux
L’événement Bijoux Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
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